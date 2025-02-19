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"Це була моя помилка": Залужний визнав, що переоцінив важливість для Росії втрат на полі бою

Олена Будько
19 лютого, 2025 середа
14:40
Війна з Росією Валерій Залужний

Росія не рахується з людськими ресурсами, тому кількість втрат війська РФ на полі бою не є визначальною для отримання перемоги України

Зміст

Про це колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії Валерій Залужний  сказав під час онлайн-виступу на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".

Модератор зустрічі нагадав Залужному, що колись ексголовнокомандувач ЗСУ припускав: коли втрати Росії на війні сягнуть 100 тисяч осіб, це може стати межею, за яку вона не захоче зайти. 

"Це була моя помилка, бо ми бачимо, що, найімовірніше, людський ресурс для Росії є чи не найдешевшим. Вона точно не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї мети через втрати людей. Це потрібно враховувати. Максимальне завдання втрат противнику залишається актуальним, але точно не є ключовим для отримання перемоги", – зауважив Залужний.

  • Валерій Залужний вважає, що перемогу у війні проти РФ Україна може здобути завдяки низці технологічних і політичних переваг. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Валерій Залужний
втрати окупантів
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