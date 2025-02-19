Залужний назвав технологічні й політичні умови перемоги у війні проти Росії

Про це Залужний сказав під час онлайн-виступу на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".

Залужний зауважив, що перемагати у війні можливо, маючи переваги у двох площинах – технологічній і політичній. Щодо технологій він зупинився на трьох таких перевагах.

"Щоб продовжувати воювати й тим паче перемагати, необхідно мати адекватну зброю, яка відповідає тим умовам, у яких триває війна. На сьогодні такий паритет знайти важко, бо технології розвиваються і тягнуть за собою зміну форм і способів застосування та в підсумку потребують змін в організації", – зауважив він.

Залужний додав, що з погляду наявності зброї безперечною перевагою на полі бою є безпілотні системи, системи керування ними й системи ситуаційної обізнаності.

"Але ми бачимо появу цього всього і з іншого боку. Щоб перемагати противника, потрібно отримати перевагу. На сьогодні ми дещо відстаємо в питаннях розвитку технологій, саме в застосуванні БПЛА на оптоволокні. Вони дають росіянами перевагу", – додав посол України у Великій Британії.

Також він зазначив, що наразі Україна не може досягнути масовості в застосуванні такої зброї, як керовані авіабомби, та в питанні захисту від них, і це також дає росіянам певну перевагу.

"І третє - ми не можемо дозволити собі використовувати ту кількість людського ресурсу, який є у РФ, і платити ту ціну за ті незначні перемоги, яку вони мають саме завдяки поєднанню цих трьох компонентів: невеличке випередження нас у технологіях, масовість у застосуванні КАБів і використання людського ресурсу", – наголосив він.

З політичної точки зору перемога у війні, на переконання Залужного, залежить від чотирьох компонентів.

"Війна обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий і далі її захищати. Це дуже важливо. Друге – має бути надійна і постійна міжнародна підтримка. Третє – ми повинні мати адекватне військове керівництво, щоб воно могло побудувати єдину правильну стратегію. Четверте – цим процесом необхідно ефективно керувати", – підсумував колишній головнокомандувач ЗСУ.