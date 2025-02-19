Залужний відповів, чи взяв би він участь у виборах в Україні
Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував запитання про те, чи планує він балотуватися на можливих виборах в Україні
Про це він сказав, виступаючи онлайн на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".
"Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка перебуває на державній службі й працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання", - заявив Залужний
Він наголосив, що наразі в України одне завдання: "вистояти і зберегти нашу державу".
"А вже після цього будемо думати про інше", - підкреслив посол України в Британії.
- За даними опитування Socis за грудень 2024 року, понад 36% українців проголосували б за колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якби вибори президента провели найближчим часом. На другій сходинці президентського рейтингу в цьому опитуванні опинився чинний глава держави Володимир Зеленський (24,3%). Менше ніж 10% українців проголосували б за колишнього президента Петра Порошенка.
- Водночас станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, не довіряли – 37%.
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