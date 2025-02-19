Залужний відповів, чи взяв би він участь у виборах в Україні

Про це він сказав, виступаючи онлайн на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".

"Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка перебуває на державній службі й працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання", - заявив Залужний

Він наголосив, що наразі в України одне завдання: "вистояти і зберегти нашу державу".

"А вже після цього будемо думати про інше", - підкреслив посол України в Британії.