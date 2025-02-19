Зеленському довіряють 57% респондентів, не довіряють 37%, – опитування КМІС

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено у період 4-9 лютого 2025 року.

У КМІС зазначили, що баланс довіри-недовіри становить +20%. Показники довіри до президента покращилися порівняно з останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли йому довіряли 52%, а не довіряли – 39%.

За результатами опитування, в усіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри – позитивний.

"Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з погляду самих українських громадян з цим проблем немає, нинішній президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни й щонайменше отримання Україною надійних безпекових гарантій", – сказав в. о. директора КМІС.

Довідка. Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на підконтрольній Україні територіях. Загалом було опитано 1000 респондентів у віці 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

"Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення", – додали в КМІС