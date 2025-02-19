Трамп після переговорів США та РФ заявив про необхідність проведення виборів в Україні
У вівторок, 18 лютого, президент США Дональд Трамп дав пресконференцію у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, і обговорив переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії
Трансляція пресконференція була доступна на "Суспільному".
За словами Дональда Трампа, переговори РФ і США, які пройшли у Саудівській Аравії, були "дуже хороші".
"Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити дике варварство. Я маю на увазі, те, що відбувається там — щотижня вбивають тисячі солдатів", - йдеться у заяві американського лідера.
Під час пресконференції Трамп заявив про впевненість, що у його силах - закінчити цю війну.
"У цій ситуації, коли в Україні триває воєнний стан, їхній лідер уже за популярністю впав до 4%. Міста зруйновані, як "згарища"... Я думаю, якщо сідати за стіл [перемовин], то вже український народ вирішить, що щось давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, а ситуація", - заявив Трамп.
Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин.
Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі".
Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила: Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.
Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.
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