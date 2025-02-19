Трамп після переговорів США та РФ заявив про необхідність проведення виборів в Україні

Трансляція пресконференція була доступна на "Суспільному".

За словами Дональда Трампа, переговори РФ і США, які пройшли у Саудівській Аравії, були "дуже хороші".

"Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити дике варварство. Я маю на увазі, те, що відбувається там — щотижня вбивають тисячі солдатів", - йдеться у заяві американського лідера.

Під час пресконференції Трамп заявив про впевненість, що у його силах - закінчити цю війну.

"У цій ситуації, коли в Україні триває воєнний стан, їхній лідер уже за популярністю впав до 4%. Міста зруйновані, як "згарища"... Я думаю, якщо сідати за стіл [перемовин], то вже український народ вирішить, що щось давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, а ситуація", - заявив Трамп.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого