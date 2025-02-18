Держсекретар США Рубіо зустрівся з Лавровим у Саудівській Аравії

Про це повідомляють CNN і РІА Новини.

"Переговори делегацій Росії та США розпочалися в Ер-Ріяді", - пише російське ЗМІ.

За словами Лаврова, переговори будуть спрямовані на завершення "ненормального періоду" у відносинах між двома "великими державами". Дискусія може також закласти основу для потенційної зустрічі між президентом Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.

Згодом повідомлялося, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території.

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії може відбутися зустріч між високопосадовцями Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це писали російські та світові ЗМІ.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив 17 лютого, що міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков представлятимуть Росію на перемовинах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ нічого не знав про перемовини Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії та не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі України.