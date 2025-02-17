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Україна не знала про перемовини США й РФ у Саудівській Аравії й не визнаватиме їх, - Зеленський

Дар'я Куркіна
17 лютого, 2025 понедiлок
14:11
Світ Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ нічого не знав про перемовини Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії та не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі України

Зміст

Про це він сказав на онлайн-брифінгу під час візиту до ОАЕ.

"Україна не братиме (участі, - ред.). Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України, які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", - заявив Зеленський.

На його думку, такі перемовини мають двосторонній трек "і вони мають на це право, якщо в них є двосторонні питання". Президент також акцентував: його офіційний візит в Саудівську Аравію, що відбудеться 18 лютого, "не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії".

Водночас Зеленський додав, що поставить питання спадковому принцу, прем'єр-міністру Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману щодо перемовин США й РФ.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.

Згодом повідомлялося, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території. 

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії може відбутися зустріч між високопосадовцями Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це писали російські та світові ЗМІ.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив 17 лютого, що міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков представлятимуть Росію на перемовинах.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент України
Володимир Зеленський
Саудівська Аравія
Війна з Росією
США
переговори з РФ
Світ про Україну
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