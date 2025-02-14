Трамп заявив, що представники РФ, України та США зустрінуться в Саудівській Аравії
Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговори щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі
Про це він заявив на пресконференції з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає Reuters.
"Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч не зі мною для президента Путіна, а з високопосадовцями. І Україна теж буде її частиною. І ми подивимося, чи зможемо ми закінчити цю війну", - оголосив Трамп.
Раніше Трамп анонсував ймовірну зустріч українських, американських і російських представників у Мюнхені 14 лютого в межах безпекової конференції. Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин заявив, що "розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається".
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