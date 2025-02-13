Трамп заявив про можливу зустріч представників України, США та РФ 13 лютого. В ОП спростували
Президент США Дональд Трамп анонсував ймовірну зустріч українських, американських і російських представників у Мюнхені 14 лютого в межах безпекової конференції. Радник президента Зеленського заявив, що "розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається"
Про це він сказав на брифінгу в Білому домі, передає "Європейська правда".
Журналіст запитав Трампа про ймовірність візиту очільника Кремля Володимира Путіна та інших представників РФ у Саудівську Аравію, де він пропонував зустрітися. Американський лідер відповів, що це "рано чи пізно" відбудеться.
"Буде зустріч у Мюнхені завтра (14 лютого, – ред.). Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але (це будуть, – ред.) високопосадовці з Росії, України та США", - додав Трамп.
РФ з 2022 року не бере участь у Мюнхенській безпековій конференції й цьогоріч не було оголошення про запрошення російських представників.
Реакція ОП
Цю заяву прокоментував журналістам радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.
"Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру", - зазначив він.
За його словами, тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами.
"За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - сказав він.
- Також американський президент запевнив, що Україна братиме участь у переговорах з РФ стосовно завершення війни.
- Водночас ЗМІ інформували, що в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити прагнення Трампа до перемовин щодо війни.
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