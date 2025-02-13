В України буде місце за столом у переговорах щодо закінчення війни, - Трамп

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі, передає Reuters.

За словами Трампа, Київ матиме місце за столом будь-яких мирних перемовин з РФ.

"Вони є частиною цього. У нас буде Україна, і у нас буде Росія, і у нас будуть інші люди, багато людей", - сказав він.

Також у президента США запитали, чи довіряє він російському диктатору Володимиру Путіну.

"Я вважаю, що він хотів би, аби щось сталося. Я довіряю йому в цій темі", - відповів Трамп.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо