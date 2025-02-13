В України буде місце за столом у переговорах щодо закінчення війни, - Трамп
Президент США Дональд Трамп 13 лютого запевнив, що Україна братиме участь у переговорах з РФ стосовно завершення війни
Про це він сказав на брифінгу в Білому домі, передає Reuters.
За словами Трампа, Київ матиме місце за столом будь-яких мирних перемовин з РФ.
"Вони є частиною цього. У нас буде Україна, і у нас буде Росія, і у нас будуть інші люди, багато людей", - сказав він.
Також у президента США запитали, чи довіряє він російському диктатору Володимиру Путіну.
"Я вважаю, що він хотів би, аби щось сталося. Я довіряю йому в цій темі", - відповів Трамп.
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
Під час спілкування зі ЗМІ в Білому домі Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів з Росією потрібна участь європейців та українців.
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