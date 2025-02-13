Європейські країни та Україна вимагають участі в будь-яких переговорах щодо завершення війни

Заява опублікована на офіційному сайті МЗС України.

"Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії. Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників", - йдеться у заяві очільників МЗС.

Україна, Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія, Польща, Німеччина та ЄС очікують на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками.

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"Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей", - йдеться у повідомленні.

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