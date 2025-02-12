Трамп та Путін провели переговори

Про це Трамп написав у власній соцмережі.

"Я щойно мав тривалу та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем", - написав він.

За його словами, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".

Трамп анонсував візити Путіна в США і свій в Росію.

"Ми домовилися, що наші команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз", – додав він.

Трамп додав, що доручив держсекретареві Марку Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффа очолити переговори

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