Зеленський та Трамп провели розмову

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва", - написав він.

Президент подякував Трампу за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом".

"Обговорили підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії", - додав Зеленський.

Він додав, що Трамп поінформував його про деталі розмови з Путіним.

"Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі", - підсумував президент.

Трамп повідомив у мережі Truth Sosial, що розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".

"Він, як і президент Путін, хоче миру. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!" - написав Трамп.