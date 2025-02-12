Зеленський та Трамп провели розмову
12 лютого президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником Білого дому Дональдом Трампом
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва", - написав він.
Президент подякував Трампу за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом".
"Обговорили підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії", - додав Зеленський.
Він додав, що Трамп поінформував його про деталі розмови з Путіним.
"Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі", - підсумував президент.
Трамп повідомив у мережі Truth Sosial, що розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".
"Він, як і президент Путін, хоче миру. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!" - написав Трамп.
- Раніше цього дня Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Президент США заявив, що "команди негайно розпочнуть переговори" щодо війни в Україні.
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