РФ атакує Україну дронами, на Київщині спрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 20:58 стало відомо про загрозу застосування ворожого балістичного озброєння з Криму, а згодом - з північно-східного напрямку.

Рух дронів станом на 21:20:

БПЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігвщину;

БПЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;

БПЛА в центральній/західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.

О 21:29 КОВА попередила про російські дрони в повітряному просторі й роботу ППО по цілях.

О 22:05 ПС ЗСУ заявили про напрям ударного безпілотника в напрямку Києва зі сходу.

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