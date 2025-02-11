РФ атакує Україну дронами, на Київщині спрацювала ППО
Російські окупаційні війська ввечері 11 лютого запустили по території України безпілотники, у Київській області спрацювала ППО
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 20:58 стало відомо про загрозу застосування ворожого балістичного озброєння з Криму, а згодом - з північно-східного напрямку.
Рух дронів станом на 21:20:
- БПЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігвщину;
- БПЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;
- БПЛА в центральній/західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.
О 21:29 КОВА попередила про російські дрони в повітряному просторі й роботу ППО по цілях.
О 22:05 ПС ЗСУ заявили про напрям ударного безпілотника в напрямку Києва зі сходу.
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