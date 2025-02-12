"Це в наших інтересах": в Естонії заявили, що можуть стати на захист України в разі повторного нападу РФ

Про це він сказав в інтерв'ю ERR.

Дипломат наголосив, що "Естонія обов'язково має бути за столом переговорів", коли обговорюватимуть гарантії безпеки для України.

"Естонія завжди брала участь зі своїми союзниками у місіях, які також забезпечують нашу власну безпеку. Україна - це екзистенційне для нас питання, і я дуже добре уявляю, як Естонія разом зі своїми союзниками буде присутня там продуманим чином", - сказав Цакхна.

При цьому він зазначив, що говорити про кількість солдатів, які увійдуть до можливої миротворчої місії, наразі зарано.

"Як це виглядатиме, скільки солдатів, чи це буде миротворча, чи військова місія – сьогодні про це говорити ще зарано. Але ці дебати вже тривають. Отже, Естонія має бути за столом цих переговорів і водночас пам'ятати, що ми також маємо забезпечити власну обороноздатність", - заявив міністр.

Відповідаючи на пряме запитання журналіста про те, чи Естонія готова захищати Україну в разі можливого повторення агресії, дипломат сказав: "Це в наших інтересах. Але зрештою рішення про це прийматиме Рійгікогу (парламент, - ред.) відповідно до естонського законодавства".