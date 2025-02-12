"Це в наших інтересах": в Естонії заявили, що можуть стати на захист України в разі повторного нападу РФ
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна заявив, що його країна хоче брати участь у можливих перемовинах між Україною та Росією щодо миру
Про це він сказав в інтерв'ю ERR.
Дипломат наголосив, що "Естонія обов'язково має бути за столом переговорів", коли обговорюватимуть гарантії безпеки для України.
"Естонія завжди брала участь зі своїми союзниками у місіях, які також забезпечують нашу власну безпеку. Україна - це екзистенційне для нас питання, і я дуже добре уявляю, як Естонія разом зі своїми союзниками буде присутня там продуманим чином", - сказав Цакхна.
При цьому він зазначив, що говорити про кількість солдатів, які увійдуть до можливої миротворчої місії, наразі зарано.
"Як це виглядатиме, скільки солдатів, чи це буде миротворча, чи військова місія – сьогодні про це говорити ще зарано. Але ці дебати вже тривають. Отже, Естонія має бути за столом цих переговорів і водночас пам'ятати, що ми також маємо забезпечити власну обороноздатність", - заявив міністр.
Відповідаючи на пряме запитання журналіста про те, чи Естонія готова захищати Україну в разі можливого повторення агресії, дипломат сказав: "Це в наших інтересах. Але зрештою рішення про це прийматиме Рійгікогу (парламент, - ред.) відповідно до естонського законодавства".
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що не виключає відправки військових в Україну для здійснення миротворчої місії.
- 11 лютого Зеленський сказав, що Україні вистачить 100 -150 тис. європейських військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.52 Купівля 41.52Продаж 42.02
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.61
- Актуальне
- Важливе