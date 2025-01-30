Головнокомандувач ЗС Литви прокоментував можливість відправки в Україну миротворців
Головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас не виключає відправки військових в Україну для здійснення миротворчої місії
Про це пише LRT.
"Якщо запитати, чи могла б Литва відправити війська в Україну, так, напевно, ми це розглянемо. Буде проведено дискусію, і я думаю, що ми також маємо взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі", - заявив генерал.
Видання нагадує, що західні країни вже кілька місяців обговорюють можливість відправлення миротворчих сил до України, якщо Київ і Москва домовляться про припинення вогню. Україна сподівається, що розміщення іноземних миротворців буде гарантіями безпеки, щоб Росія не перегрупувалася та не напала знову.
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для участі його країни в миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат і згода Росії.
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