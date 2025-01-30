Головнокомандувач ЗС Литви прокоментував можливість відправки в Україну миротворців

Про це пише LRT.

"Якщо запитати, чи могла б Литва відправити війська в Україну, так, напевно, ми це розглянемо. Буде проведено дискусію, і я думаю, що ми також маємо взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі", - заявив генерал.

Видання нагадує, що західні країни вже кілька місяців обговорюють можливість відправлення миротворчих сил до України, якщо Київ і Москва домовляться про припинення вогню. Україна сподівається, що розміщення іноземних миротворців буде гарантіями безпеки, щоб Росія не перегрупувалася та не напала знову.