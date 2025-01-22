Зеленський: для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде потрібно щонайменше 200 тис. миротворців, щоб запобігти новому нападу РФ після будь-якої угоди про припинення вогню
Про це пише Reuters.
Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, український президент закликав європейських лідерів робити більше для захисту континенту.
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"З усіх європейців? 200 тисяч - це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого", - каже Зеленський.
Ця кількість приблизно дорівнює чисельності всіх французьких збройних сил, які, за оцінками міністерства оборони Франції, у 2020 році становили трохи більше 200 тис. військовослужбовців.
Зеленський заявив, що принаймні така кількість була б необхідна як гарантія безпеки, якби сили Росії налічували 1,5 мільйона військовослужбовців, а Україна мала б лише половину цієї кількості.
Президент також додав, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.
- Раніше американський відставний адмірал, колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс виклав власне бачення врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що може відбутися за сприяння Дональда Трампа. За його словами, у випадку домовленостей з РФ можна залучити не американських, а європейських миротворців.
- Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для участі його країни в миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат і згода Росії.
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