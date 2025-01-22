Зеленський: для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців

Про це пише Reuters.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, український президент закликав європейських лідерів робити більше для захисту континенту.

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"З усіх європейців? 200 тисяч - це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого", - каже Зеленський.

Ця кількість приблизно дорівнює чисельності всіх французьких збройних сил, які, за оцінками міністерства оборони Франції, у 2020 році становили трохи більше 200 тис. військовослужбовців.

Зеленський заявив, що принаймні така кількість була б необхідна як гарантія безпеки, якби сили Росії налічували 1,5 мільйона військовослужбовців, а Україна мала б лише половину цієї кількості.

Президент також додав, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.