Кандидат у канцлери ФРН Мерц: на миротворців в Україні має бути згода Росії

Про це він розповів в інтерв'ю агентству dpa, пише DW.

"Якщо буде досягнуто мирної угоди і якщо Україна потребуватиме гарантій для її забезпечення, то про це можна говорити лише за наявності ідеального міжнародно-правового мандата. Наразі я цього не бачу", - заяви Мерц.

На питання, які гарантії безпеки для України, окрім членства в НАТО, він може уявити, політик відповів, що наразі не може уявити чогось подібного.

"Сьогодні ми дуже далекі від припинення вогню. Це все питання, яке потрібно вирішити в найближчі тижні, можливо, місяці", - наголосив кандидат у канцлери Німеччини.

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Також Мерц зазначив, що хоче якомога швидше домогтися миру в Україні.

"Але це не має бути нав'язаний мир. Це має бути мир з Україною, а не проти України". "І, перш за все, це має бути мир, який стосується і нас. Це теж частина тієї гібридної війни, яку ми бачимо з боку Росії. Це теж має припинитися", - додав він, вказавши на масові атаки на німецьку IT-інфраструктуру, "свободу вираження думок, соціальні мережі".

Водночас Мерц заявив, що хоче чітко вказати "що немає ніяких "якщо" і "але" в тому, що Німеччина не стане стороною війни в Україні". Він не згоден з канцлером ФРН Олафом Шольцем, який переконаний, що через це Берлін не повинен постачати Києву німецькі ракети Taurus.

Мерц вказав, що щонайменше три країни - США, Велика Британія і Франція - вже поставили ЗСУ аналогічне озброєння.

"Усі три не стали стороною збройного конфлікту внаслідок цих поставок", - зазначив німецький політик.