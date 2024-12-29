Кандидат у канцлери ФРН Мерц: на миротворців в Україні має бути згода Росії
Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для участі його країни у миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат та згода Росії
Про це він розповів в інтерв'ю агентству dpa, пише DW.
"Якщо буде досягнуто мирної угоди і якщо Україна потребуватиме гарантій для її забезпечення, то про це можна говорити лише за наявності ідеального міжнародно-правового мандата. Наразі я цього не бачу", - заяви Мерц.
На питання, які гарантії безпеки для України, окрім членства в НАТО, він може уявити, політик відповів, що наразі не може уявити чогось подібного.
"Сьогодні ми дуже далекі від припинення вогню. Це все питання, яке потрібно вирішити в найближчі тижні, можливо, місяці", - наголосив кандидат у канцлери Німеччини.
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Також Мерц зазначив, що хоче якомога швидше домогтися миру в Україні.
"Але це не має бути нав'язаний мир. Це має бути мир з Україною, а не проти України". "І, перш за все, це має бути мир, який стосується і нас. Це теж частина тієї гібридної війни, яку ми бачимо з боку Росії. Це теж має припинитися", - додав він, вказавши на масові атаки на німецьку IT-інфраструктуру, "свободу вираження думок, соціальні мережі".
Водночас Мерц заявив, що хоче чітко вказати "що немає ніяких "якщо" і "але" в тому, що Німеччина не стане стороною війни в Україні". Він не згоден з канцлером ФРН Олафом Шольцем, який переконаний, що через це Берлін не повинен постачати Києву німецькі ракети Taurus.
Мерц вказав, що щонайменше три країни - США, Велика Британія і Франція - вже поставили ЗСУ аналогічне озброєння.
"Усі три не стали стороною збройного конфлікту внаслідок цих поставок", - зазначив німецький політик.
- Раніше американський відставний адмірал, колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс виклав власне бачення врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що може відбутися за сприяння Дональда Трампа. За його словами, у випадку домовленостей з РФ можна залучити не американських, а європейських миротворців.
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