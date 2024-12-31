На ТОТ завезли "аніматорів", які промиватимуть дітям мізки

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією джерел, гастролери прибули з “москонцерту”. На тимчасово окупованому Запоріжжі "аніматори" давали концерти для дітей.

У виставах традиційно були закладені російські наративи й антизахідна риторика.

"Дітям виставляли культурних персонажів за американських мультфільмів як злочинців, особлива увага була до персонажа Санта Клауса. Таким чином дітям нав’язували російську політику шовінізму та ненависті до інших народів", - пише ЦНС.

Росіяни організували ці концерти, щоб нав’язати дітям свою політику шовінізму та ненависті до інших народів, намагаються змінити їх світогляд.