На ТОТ завезли "аніматорів", які промиватимуть дітям мізки
На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули “культурні бригади” з РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією джерел, гастролери прибули з “москонцерту”. На тимчасово окупованому Запоріжжі "аніматори" давали концерти для дітей.
У виставах традиційно були закладені російські наративи й антизахідна риторика.
"Дітям виставляли культурних персонажів за американських мультфільмів як злочинців, особлива увага була до персонажа Санта Клауса. Таким чином дітям нав’язували російську політику шовінізму та ненависті до інших народів", - пише ЦНС.
Росіяни організували ці концерти, щоб нав’язати дітям свою політику шовінізму та ненависті до інших народів, намагаються змінити їх світогляд.
- У вівторок, 31 грудня, на підконтрольну Україні територію повернули 4 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.
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