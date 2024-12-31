Під Новий рік з окупованої Херсонщини повернули 4 дітей
У вівторок, 31 грудня, на підконтрольну Україні територію повернули 4 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
З окупації вдалось врятувати 2 хлопчиків і 2 дівчаток. Вік дітей від 3 до 17 років.
"Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, – російський терор, погрози, допити рідних. Головне, що ці жахіття позаду. І тепер діти разом зі своїми близькими – у безпеці. Їм надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу", - пише Прокудін.
Операцію вдало організувати завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та роботі благодійної організації "Save Ukraine".
- На підконтрольну Україні територію з російської окупації від початку 2024 року вдалося повернути 449 дітей.
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