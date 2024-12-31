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У 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей

Ольга Бабишена
31 грудня, 2024 вiвторок
15:46
Війна з Росією малюнок, діти

На підконтрольну Україні територію з російської окупації від початку 2024 року вдалося повернути 449 дітей

Зміст

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

"Від початку 2024 року повернули вже 449 дітей. Серед них п’ятеро, які нещодавно разом із мамами вирвалися з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що піврічний Матвій бачив, як окупанти чотири рази викрадали його маму й катували, а 15-річному Трохиму, який залишився без батьків, погрожували повісткою у російську армію.

Рятувальну місію для них влаштувала організація Save Ukraine. 

  • 27 грудня з тимчасово окупованих територій повернули 8-річну дівчинку, яка є донькою військової ЗСУ. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
окуповані території
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