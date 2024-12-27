З окупації повернули 8-річну доньку української військової
У п'ятницю, 27 грудня, з тимчасово окупованих територій повернули 8-річну дівчинку, яка є донькою військової ЗСУ
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
З перших днів повномасштабного вторгнення дівчинка разом з бабусею та дідусем опинились в окупації. Окупанти постійно проводили обшуки у домівці, водили на допити і погрожували забрати дитину.
"Оскільки мати дівчинки не могла самостійно її забрати, було організовано рятувальну місію. Вдячний нашим партнерам Save Ukraine за допомогу у здійсненні новорічної мрії — возз’єднання дитини з мамою!", - йдеться у повідомленні.
На тимчасово окупованих територіях перебувають тисячі дітей. За словами Єрмака, обов'язок та завдання - повернути їх всіх додому.
- 18 грудня Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій шістьох дітей віком від 9 місяців до 17 років.
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