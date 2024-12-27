З окупації повернули 8-річну доньку української військової

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

З перших днів повномасштабного вторгнення дівчинка разом з бабусею та дідусем опинились в окупації. Окупанти постійно проводили обшуки у домівці, водили на допити і погрожували забрати дитину.

"Оскільки мати дівчинки не могла самостійно її забрати, було організовано рятувальну місію. Вдячний нашим партнерам Save Ukraine за допомогу у здійсненні новорічної мрії — возз’єднання дитини з мамою!", - йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях перебувають тисячі дітей. За словами Єрмака, обов'язок та завдання - повернути їх всіх додому.