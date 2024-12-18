Україна повернула 5 дітей з російської окупації

Про це повідомила у Telegram радниця з питань комунікацій голови Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Серед них - брат і сестра, 6 та 10 років, які три роки не ходили ані в школу, ані в дитсадок. Через проукраїнську позицію, батьки не віддавали дітей до російських закладів, просякнутих пропагандою. 10-річна Настя жила у селі, яке з самого початку війни було ізольоване від зовнішнього світу - росіяни не дозволяли завозити будь-яку гуманітарну допомогу, навіть їжу, ліки та одяг", - написала Зарівна.

Крім того, радниця голови ОП повідомила, що двох інших дітей - хлопців 15 та 17 років - росіяни планували відправити служити в окупаційній армії.

"Неповнолітніх Ігоря, 15 років, та Дениса, 17 років, росіяни змусили пройти військовий вишкіл і вручили повістки для служби в армії РФ. Для хлопців повернення на підконтрольну Україні територію стало питанням життя та смерті", - написала Зарівна.