Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна повернула 5 дітей з російської окупації

Україна повернула 5 дітей з російської окупації

Увесь Лесь
18 грудня, 2024 середа
00:00
Війна з Росією

Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій п'ятьох дітей віком від 6 до 17 років

Зміст

Про це повідомила у Telegram радниця з питань комунікацій голови Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Серед них - брат і сестра, 6 та 10 років, які три роки не ходили ані в школу, ані в дитсадок. Через проукраїнську позицію, батьки не віддавали дітей до російських закладів, просякнутих пропагандою. 10-річна Настя жила у селі, яке з самого початку війни було ізольоване від зовнішнього світу - росіяни не дозволяли завозити будь-яку гуманітарну допомогу, навіть їжу, ліки та одяг", - написала Зарівна.

Крім того, радниця голови ОП повідомила, що двох інших дітей - хлопців 15 та 17 років - росіяни планували відправити служити в окупаційній армії.

"Неповнолітніх Ігоря, 15 років, та Дениса, 17 років, росіяни змусили пройти військовий вишкіл і вручили повістки для служби в армії РФ. Для хлопців повернення на підконтрольну Україні територію стало питанням життя та смерті", - написала Зарівна.

  • Раніше Центр нацспротиву повідомив, що росіяни агітують дітей із інтернатів на ТОТ України вступати до захоплених військових училищ.
  • Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення реєстру відомостей про дітей, які через збройну агресію РФ були депортовані або примусово переміщені.
Теги:
Новини
Україна
окуповані території
Читайте також:
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Автор Увесь Лесь
17 грудня, 2024 вiвторок
Мудрик підтвердив, що його тест на допінг виявився позитивним. "Челсі" оприлюднив офіційну заяву
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
17 грудня, 2024 вiвторок
Здивований заявою Сухаревського: Згурець про лазерну зброю "Тризуб"
зима, ялинка, мороз
Автор Катерина Єсікова
17 грудня, 2024 вiвторок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати зниження температури повітря
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.07
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
18 грудня
00:23
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті зафіксували 183 боєзіткнення: на Курщині ЗСУ відбили 42 ворожі атаки
2024, вiвторок
17 грудня
23:58
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 17 грудня
23:10
Олександр Усик
Усик та Фʼюрі влаштували шоу під час офіційного прибуття до Ер-Ріяду
22:47
речник Держдепу США Метью Міллер
США не мають підтверджень перекидання до РФ нових підрозділів із КНДР, але вважають це можливим, - Держдеп
22:19
Кіт Келлог
Майбутній спецпредставник Трампа Келлог у січні відвідає Київ, - Reuters
22:11
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Лазерна система "Тризуб" вийшла на новий рівень в Україні, це суттєве досягнення, - генерал Романенко
22:08
Вінісіус Жуніор
Зірка "Реалу" після втрати ЗМ виграв нагороду FIFA The Best Awards
21:53
Сирія
Перехідний уряд Сирії: Росії варто переглянути свою присутність та інтереси в країні
20:42
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало відключення електрики для побутових споживачів 18 грудня
20:16
Мирослав Лаюк - лауреат Премії імені Юрія Шевельова 2024 року
Лауреатом Премії імені Шевельова 2024 року за найкращу українську книжку есеїстики став Мирослав Лаюк
20:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Основні загрози на Курахівському напрямку та чергова спецоперація СБУ в Москві. Колонка Сергія Згурця
20:09
Ексклюзив
Ракета-дрон "Пекло" – прагматична розробка військового часу: Defense Express про переваги виробу
20:03
OPINION
Про роль людей і "волі неба" в історії
20:03
Борис Пісторіус
У Німеччині назвали умови для відправки миротворців в Україну
19:55
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Мобілізація в Україні: Лубінець заявив про зменшення випадків "бусифікації"
19:34
Дональд Трамп
Посол Італії в Україні Формоза вважає, що з президентством Трампа може бути запущена "переговорна динаміка"
19:34
евакуація
На Донеччині примусово евакуюють родини з дітьми з семи населених пунктів Удачненської громади
19:11
Туск і Зеленський
Туск прибув у Львів на зустріч зі Зеленським
19:10
Смартфон
Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про швидкий інтернет для українців
19:05
телефон
У Криму окупанти попередили про ймовірні відключення мобільного інтернету з метою "безпеки"
18:56
Ексклюзив
Обмін полоненими
В Україні створили онлайн-платформу для підтримки людей, які зазнали полону, тортур або сексуального насильства в контексті воєнних злочинів РФ
18:52
Рустем Умєров
Міноборони завершило перший етап створення "патронатних служб" для військових: Умєров розповів деталі
18:52
Дональд Туск
Польща надасть Україні новий пакет допомоги у січні, - Туск
18:49
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Ненадання відпусток і відсутність грошової допомоги: Лубінець розповів, з якими скаргами зверталися військові у 2024 році
18:46
Володимир Кличко та Олександр Усик (праворуч)
"Не бачу сенсу": Кличко-молодший відмовився від можливого бою з Усиком
18:32
Польща
Опитування: 55% респондентів в Польщі вважають, що Україна має швидко завершити війну навіть ціною територій
18:21
НАТО
НАТО перебрало координацію військової допомоги Україні від США, - Reuters
18:05
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Частина студентів та освітян не зможе оформити онлайн-відстрочку у Резерв+ до кінця грудня
18:00
OPINION
Росіяни у тортурах перевершили б Асада
18:00
Аналітика
танкер
Тіньовий флот Росії: чи існують кораблі-привиди, чи це лише зручний фейк для прикриття поставок нафти
17:59
Іраклі Кобахідзе
"Захищали інтереси грузинського народу в Раді ЄС": премʼєр Кобахідзе подякував п'ятьом країнам, що "блокують санкції"
17:56
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик, який провалив допінг-тест, пройшов перевірку на поліграфі, - ЗМІ
17:45
Ексклюзив
211 понтонно-мостова бригада Сил підтримки ЗСУ
"Злочин можна кваліфікувати як катування": українська Гельсінська спілка про знущання з військових 211 бригади ЗСУ
17:37
Непокаране зло повертається
В Україні створять реєстр депортованих або примусово переміщених дітей до РФ
17:36
Оновлено
верховна рада
Рада прийняла за основу законопроєкт про множинне громадянство
17:33
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
"Потрібно зібратися з силами": прем'єр Норвегії Стьоре закликав союзників надати Україні більше систем ППО
17:27
Олександр Усик
Усик: "Більшого грішника, ніж я, немає на землі"
17:16
Оновлено
Юрій Бойко
"Путін - воєнний злочинець": Бойко записав відео з вибаченнями після допиту в СБУ
17:09
У Київській опері покажуть "Лускунчика" без музики Петра Чайковського
17:04
БМП Marder
Німецький концерн Rheinmetall надасть Україні ще 20 БМП Marder
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV