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Росіяни агітують дітей з інтернатів на ТОТ України вступати до захоплених військових училищ, - ЦНС

Світлана Кравченко
17 грудня, 2024 вiвторок
09:21
Війна з Росією

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники агітують дітей без батьків вступати до військового училища в захопленому Маріуполі Донецької області

Зміст

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що агітувати молодь почали колаборанти з ТОТ Запорізької області. 

Вступати до військового закладу запропонували дітям з Мелітопольського соціально-реабілітаційного центру.

"Російська імперія створила таку соціальну модель, де лише служіння царю та його війнам є єдиним шансом вийти за межі бідності. Саме на це тиснуть окупанти в агітації підлітків", - наголосили у ЦНС.

  • Раніше у Бердянській МВА розповідали, що російські загарбники вербують молодь із тимчасово окупованих територій України до вступу у вищі військові училища Росії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
пропаганда
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