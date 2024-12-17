Росіяни агітують дітей з інтернатів на ТОТ України вступати до захоплених військових училищ, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники агітують дітей без батьків вступати до військового училища в захопленому Маріуполі Донецької області
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що агітувати молодь почали колаборанти з ТОТ Запорізької області.
Вступати до військового закладу запропонували дітям з Мелітопольського соціально-реабілітаційного центру.
"Російська імперія створила таку соціальну модель, де лише служіння царю та його війнам є єдиним шансом вийти за межі бідності. Саме на це тиснуть окупанти в агітації підлітків", - наголосили у ЦНС.
- Раніше у Бердянській МВА розповідали, що російські загарбники вербують молодь із тимчасово окупованих територій України до вступу у вищі військові училища Росії.
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