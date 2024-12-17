Росіяни агітують дітей з інтернатів на ТОТ України вступати до захоплених військових училищ, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що агітувати молодь почали колаборанти з ТОТ Запорізької області.

Вступати до військового закладу запропонували дітям з Мелітопольського соціально-реабілітаційного центру.

"Російська імперія створила таку соціальну модель, де лише служіння царю та його війнам є єдиним шансом вийти за межі бідності. Саме на це тиснуть окупанти в агітації підлітків", - наголосили у ЦНС.