Міноборони РФ вербує молодь з окупованих територій вступати до вищих військучилищ Росії, - голова Бердянської МВА

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що російське міністерство оборони пропонує жителям тимчасово окупованих територій віком з 16 до 22 років вступати до вищих військових училищ Росії.

Зокрема за це обіцяють швидке придбання житла та компенсацію за винаймання, безкоштовну медицину, страхування життя та здоров'я.

"Ці умови створені лиш для того, щоб залучити якомога більше молодих людей. Вербуючи молодь з окупованих територій, Росія прагне змінити їхню самосвідомість і вкорінити ідеї, які будуть спрямовані на підтримку російських інтересів", - додала очільниця Бердянська.