Міноборони РФ вербує молодь з окупованих територій вступати до вищих військучилищ Росії, - голова Бердянської МВА
Російські загарбники вербують молодь із тимчасово окупованих територій України до вступу у вищі військові училища Росії
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що російське міністерство оборони пропонує жителям тимчасово окупованих територій віком з 16 до 22 років вступати до вищих військових училищ Росії.
Зокрема за це обіцяють швидке придбання житла та компенсацію за винаймання, безкоштовну медицину, страхування життя та здоров'я.
"Ці умови створені лиш для того, щоб залучити якомога більше молодих людей. Вербуючи молодь з окупованих територій, Росія прагне змінити їхню самосвідомість і вкорінити ідеї, які будуть спрямовані на підтримку російських інтересів", - додала очільниця Бердянська.
- 28 травня повідомлялось, що росіяни скорочують фінансування тимчасово окупованих територій України та заявили про підвищення "податків" для жителів захоплених земель.
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