Росіяни скорочують фінансування ТОТ і підвищують "податки" на захоплених територіях, - голова Запорізької ОВА
Росіяни скорочують фінансування тимчасово окупованих територій України та заявили про підвищення "податків" для жителів захоплених земель
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що окупантам не вистачає грошей на утримання захоплених територій. Доказом цього є те, що працівники комунальних та бюджетних підприємств по кілька місяців не отримують зарплати, а соціальні виплати на тимчасово окупованих територіях скорочуються.
"Щоб компенсувати нестачу коштів, окупанти заявили про створення "штабу з підвищення податкових доходів та протидії нелегальній зайнятості". Тобто ще однієї контролюючої організації, головна задача якої витискати з мешканців ТОТ останнє", - написав Федоров.
- 26 травня стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочали нову хвилю "націоналізації" майна українців. Ворог оголошує нерухомість "безгосподарчою", якщо власники не сплачували комунальні послуги протягом року.
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