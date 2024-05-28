Росіяни скорочують фінансування ТОТ і підвищують "податки" на захоплених територіях, - голова Запорізької ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що окупантам не вистачає грошей на утримання захоплених територій. Доказом цього є те, що працівники комунальних та бюджетних підприємств по кілька місяців не отримують зарплати, а соціальні виплати на тимчасово окупованих територіях скорочуються.

"Щоб компенсувати нестачу коштів, окупанти заявили про створення "штабу з підвищення податкових доходів та протидії нелегальній зайнятості". Тобто ще однієї контролюючої організації, головна задача якої витискати з мешканців ТОТ останнє", - написав Федоров.