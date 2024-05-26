Оголошують майно "безгосподарчим", якщо власники не сплачували комунальні послуги протягом року: як РФ на ТОТ Запорізької області позбавляє житла українців

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відповідно до затвердженого окупантами порядком, загарбники можуть оголосити майно українців на ТОТ Запорізької області "безгосподарчим", якщо власник не переоформив приміщення за правилами РФ або не сплачував комунальні послуги за адресою протягом року.

Тепер українці змушені впродовж 30-ти днів переоформити право власності.

"Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста, не зможе це зробити. Таким чином росіяни просто захоплять житло", - додає ЦНС.