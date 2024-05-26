Оголошують майно "безгосподарчим", якщо власники не сплачували комунальні послуги протягом року: як РФ на ТОТ Запорізької області позбавляє житла українців
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочали нову хвилю "націоналізації" майна українців. Ворог оголошує нерухомість "безгосподарчою", якщо власники не сплачували комунальні послуги протягом року
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відповідно до затвердженого окупантами порядком, загарбники можуть оголосити майно українців на ТОТ Запорізької області "безгосподарчим", якщо власник не переоформив приміщення за правилами РФ або не сплачував комунальні послуги за адресою протягом року.
Тепер українці змушені впродовж 30-ти днів переоформити право власності.
"Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста, не зможе це зробити. Таким чином росіяни просто захоплять житло", - додає ЦНС.
- 6 травня стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни окрім будинків та квартир почали "націоналізувати" земельні ділянки.
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