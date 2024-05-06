Росіяни "націоналізують" земельні ділянки в окупованому Бердянську

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що під час окупації росіяни особливу увагу приділяють привласненню житла людей, які виїхали з тимчасово захоплених територій, визнають квартири та будинки "безхазяйним" та вносять до спеціальних реєстрів.

Тепер окупанти взялися за привласнення земельних ділянок. Вони це називають "виявленням власників" - росіяни вимагають людей, кому належить земля, особисто надати копії документів на власність до 12 червня в одну з окупаційних структур.

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"Це створює величезні перешкоди для тих мешканців, які, змушені виїхати з тимчасово окупованої території, не можуть безпосередньо здійснити цей процес. Такі люди ризикують втратити право власності на свої земельні ділянки лише через свою неможливість особисто відвідати захоплене місто", - написала очільниця міста.

Така практика фейкової влади - черговий етап незаконного захоплення майна, яке порушує права власності та є ще однією формою терору окупантів у Бердянську.