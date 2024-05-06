Росіяни "націоналізують" земельні ділянки в окупованому Бердянську
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни окрім будинків та квартир почали "націоналізувати" земельні ділянки
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що під час окупації росіяни особливу увагу приділяють привласненню житла людей, які виїхали з тимчасово захоплених територій, визнають квартири та будинки "безхазяйним" та вносять до спеціальних реєстрів.
Тепер окупанти взялися за привласнення земельних ділянок. Вони це називають "виявленням власників" - росіяни вимагають людей, кому належить земля, особисто надати копії документів на власність до 12 червня в одну з окупаційних структур.
Фото: t.me/berdmisk
"Це створює величезні перешкоди для тих мешканців, які, змушені виїхати з тимчасово окупованої території, не можуть безпосередньо здійснити цей процес. Такі люди ризикують втратити право власності на свої земельні ділянки лише через свою неможливість особисто відвідати захоплене місто", - написала очільниця міста.
Така практика фейкової влади - черговий етап незаконного захоплення майна, яке порушує права власності та є ще однією формою терору окупантів у Бердянську.
- 6 травня стало відомо, що партизани зафіксували, що у тимчасово окупованих Сімферополі, Генічеську, Каховці, Енергодарі та Мелітополі збільшується кількість російських мобілізаційних пунктів.
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