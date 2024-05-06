Партизани фіксують збільшення мобілізаційних пунктів у Сімферополі й містах на ТОТ Херсонської та Запорізької областей

Про це повідомляє рух "Анти Z".

Там зазначають, що на тимчасово окупованих територіях спостерігається збільшення темпів мобілізації українців для війни проти батьківщини.

"Окупанти закінчили формування списків осіб, яких планують мобілізувати, основу даних списків складуть колаборанти колишні працівники правоохоронних органів України, які зрадили присягу, далі окупанти перейдуть до членів спортивних організацій та обʼєднань", - зазначають в організації.

На фото один із мобілізаційних пунктів у тимчасово окупованому Сімферополі.

Фото: t.me/Antymobilization