Партизани фіксують збільшення мобілізаційних пунктів у Сімферополі й містах на ТОТ Херсонської та Запорізької областей
Партизани зафіксували, що у тимчасово окупованих Сімферополі, Генічеську, Каховці, Енергодарі та Мелітополі збільшується кількість російських мобілізаційних пунктів
Про це повідомляє рух "Анти Z".
Там зазначають, що на тимчасово окупованих територіях спостерігається збільшення темпів мобілізації українців для війни проти батьківщини.
"Окупанти закінчили формування списків осіб, яких планують мобілізувати, основу даних списків складуть колаборанти колишні працівники правоохоронних органів України, які зрадили присягу, далі окупанти перейдуть до членів спортивних організацій та обʼєднань", - зазначають в організації.
На фото один із мобілізаційних пунктів у тимчасово окупованому Сімферополі.
Фото: t.me/Antymobilization
- 6 травня повідомлялось, що відповідно до офіційних планів Російської Федерації, вона прагне мобілізувати на війну проти України понад 150 тис. населення тимчасово окупованих територій Запорізької області.
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