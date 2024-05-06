Росіяни прагнуть мобілізувати понад 150 тис. мешканців ТОТ Запорізької області, - Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Він розповів, що призов на ТОТ Запоріжжя вже розпочався, у межах якого ворог створив на кожному підприємстві відповідну інфраструктуру: військкомати, призовні пункти, а також призовні столи, де ведеться військовий облік.

"Якщо брати те, що вони (росіяни, - ред.) публікують офіційно, то їм необхідно призвати більш ніж 150 тис. мешканців. Ми розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях не так багато мобілізаційного ресурсу залишилось, тому що 50% нашого населення виїхали. Але ж також слід розуміти, що ворог завіз на територію Бердянська, Мелітополя, Енергодара величезну кількість людей, які також будуть черговим мобілізаційним ресурсом", - сказав Федоров.

Голова ОВА додав, що відповідальність за мобілізацію на ТОТ Запорізької області несуть гауляйтери, зокрема так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький, який вимагає від своїх підлеглих забезпечити призов населення.

Водночас Федоров акцентував, що в зоні ризику бути мобілізованим у ЗС РФ є чоловіки від 18 до 30 років.