На ТОТ Запоріжжя росіяни створили "призовні комісії" для мобілізації на війну проти України, - Спротив
Ворог створив на тимчасово окупованих територіях Запорізької області так звані призовні комісії для "організації та подальшого призову громадян РФ на військову службу з квітня по липень поточного року"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що окупаційна влада разом із представниками спецслужб РФ створили на ТОТ півдня України, а саме в Запорізькій області, "призовні комісії". Мета їхньої роботи - приймати мешканців призовного віку на обстеження, а також проведення інших організаційних заходів.
"Також дане "розпорядження" має низку відповідних доручень та рекомендації щодо особливостей організації призову керівникам "міських округів", "міністерства охорони здоров’я" та "військовому комісару" ТОТ зазначеної області", - додають у ЦНС.
- 17 квітня голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що на ТОТ Луганщини призов оголошено для всієї молоді віком від 18 до 30 років.
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