На ТОТ Запоріжжя росіяни створили "призовні комісії" для мобілізації на війну проти України, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що окупаційна влада разом із представниками спецслужб РФ створили на ТОТ півдня України, а саме в Запорізькій області, "призовні комісії". Мета їхньої роботи - приймати мешканців призовного віку на обстеження, а також проведення інших організаційних заходів.

"Також дане "розпорядження" має низку відповідних доручень та рекомендації щодо особливостей організації призову керівникам "міських округів", "міністерства охорони здоров’я" та "військовому комісару" ТОТ зазначеної області", - додають у ЦНС.