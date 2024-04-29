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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На ТОТ Запоріжжя росіяни створили "призовні комісії" для мобілізації на війну проти України, - Спротив

На ТОТ Запоріжжя росіяни створили "призовні комісії" для мобілізації на війну проти України, - Спротив

29 квітня, 2024 понедiлок
19:57
Війна з Росією Російські військові

Ворог створив на тимчасово окупованих територіях Запорізької області так звані призовні комісії для "організації та подальшого призову громадян РФ на військову службу з квітня по липень поточного року"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що окупаційна влада разом із представниками спецслужб РФ створили на ТОТ півдня України, а саме в Запорізькій області, "призовні комісії". Мета їхньої роботи - приймати мешканців призовного віку на обстеження, а також проведення інших організаційних заходів.

"Також дане "розпорядження" має низку відповідних доручень та рекомендації щодо особливостей організації призову керівникам "міських округів", "міністерства охорони здоров’я" та "військовому комісару" ТОТ зазначеної області", - додають у ЦНС.

  • 17 квітня голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що на ТОТ Луганщини призов оголошено для всієї молоді віком від 18 до 30 років.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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