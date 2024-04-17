Окупанти масштабують мобілізацію на ТОТ Луганщини, - голова Сєверодонецької РВА Власенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Усі оголошення щодо роботи на ТОТ Луганщини підв'язані під те, що людина має мати паспорт РФ і відповідну відмітку у військовому квитку про проходження медичної комісії. Наразі там відбувається два масштабних заходи - це мобілізація й призов. Вчора Пасічнік агітував молодь йти у військкомат і ставати на захист. І це є знаком того, що в них є проблеми з мобілізацією й призовом. Пасічник заспокоює, що молодь не буде залучена до так званої СВО, але насправді призов оголошено для всієї молоді віком від 18 до 30 років", - зауважив Власенко.

За словами голови Сєверодонецької РВА, усі російські правоохоронні служби долучаються до заходів щодо мобілізації та призову на ТОТ Луганщини.

"Путін багато разів брехав на цю тему. Тому заходи масштабуються, долучаються правоохоронці. У Луганську формуються нові підрозділи слідчого комітету. Там вже працює ФСБ, російській суд, російські правоохоронці, Росгвардія. Усі ці служби долучаються до заходів щодо мобілізації та призову", - додав Власенко.