РФ цьогоріч прагне набрати до армії 400 тис. контрактників, - розвідка Британії

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія продовжує призов солдатів щовесни та восени. Так, черговий весняний призов цьогоріч розпочався 1 квітня. У РФ планують призвати близько 150 тисяч військовослужбовців віком 18-30 років.

﻿﻿

За даними розвідки Британії, ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх родах збройних сил Росії, але наразі вони не залучені до бойових дій в Україні. Військовослужбовці строкової служби залучаються в гарнізони по всій Росії.

Водночас у сухопутних частинах зазвичай утворюють окремий від батальйону підрозділ, укомплектований військовими контрактної служби, а деякі строковики, ймовірно, служать у прилеглих до українського кордону підрозділах.

"﻿﻿Російські війська в Україні укомплектовані військовослужбовцями-контрактниками та деякими резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року. На військовослужбовців строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом і потім проходили службу в Україні. Ймовірно, російська влада не хоче ризикувати бойовими втратами серед солдатів строкової служби, що, швидше за все, буде непопулярним. Втрати серед бійців-добровольців більш терпимі для суспільства", - наголошують у британській розвідці.

﻿﻿

За їхніми даними, цьогоріч Росія прагне набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом для того, щоб підтримати свої сили в Україні, які зазнали величезних втрат, а також, щоб підтримати раніше оголошені плани збільшити чисельність збройних сил до 1,32 мільйона цього року та 1,5 мільйона згодом.