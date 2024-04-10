РФ цьогоріч прагне набрати до армії 400 тис. контрактників, - розвідка Британії
У 2024 році Росія хоче залучити до лав армії близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом, щоб компенсувати значні втрати у війську у війні проти України
Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.
Зазначається, що Росія продовжує призов солдатів щовесни та восени. Так, черговий весняний призов цьогоріч розпочався 1 квітня. У РФ планують призвати близько 150 тисяч військовослужбовців віком 18-30 років.
За даними розвідки Британії, ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх родах збройних сил Росії, але наразі вони не залучені до бойових дій в Україні. Військовослужбовці строкової служби залучаються в гарнізони по всій Росії.
Водночас у сухопутних частинах зазвичай утворюють окремий від батальйону підрозділ, укомплектований військовими контрактної служби, а деякі строковики, ймовірно, служать у прилеглих до українського кордону підрозділах.
"Російські війська в Україні укомплектовані військовослужбовцями-контрактниками та деякими резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року. На військовослужбовців строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом і потім проходили службу в Україні. Ймовірно, російська влада не хоче ризикувати бойовими втратами серед солдатів строкової служби, що, швидше за все, буде непопулярним. Втрати серед бійців-добровольців більш терпимі для суспільства", - наголошують у британській розвідці.
За їхніми даними, цьогоріч Росія прагне набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом для того, щоб підтримати свої сили в Україні, які зазнали величезних втрат, а також, щоб підтримати раніше оголошені плани збільшити чисельність збройних сил до 1,32 мільйона цього року та 1,5 мільйона згодом.
- Нагадаємо, 31 березня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу. Мають призвати 150 тис. осіб віком від 18 до 30 років.
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