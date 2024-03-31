Путін підписав указ про весняний призов, планують прийняти на службу 150 тис. росіян
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу. Мають призвати 150 тис. осіб віком від 18 до 30 років
Про це йдеться в указі на російському порталі офіційного опублікування правових актів.
Згідно з указом Путіна, з 1 квітня до 15 липня на військову службу у РФ призвуть 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.
Фото: http://publication.pravo.gov.ru/У Росії проводять призови в армію двічі на рік: навесні та восени.
- 1 березня президент Російської Федерації Володимир Путін видав щорічний указ, згідно з яким громадян держави, які перебувають у військовому запасі, призиватимуть на збори
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