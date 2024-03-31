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Путін підписав указ про весняний призов, планують прийняти на службу 150 тис. росіян

31 березня, 2024 неділя
09:43
Світ російська армія, мобілізація

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу. Мають призвати 150 тис. осіб віком від 18 до 30 років

Про це йдеться в указі на російському порталі офіційного опублікування правових актів.

Згідно з указом Путіна, з 1 квітня до 15 липня на військову службу у РФ призвуть 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Фото: http://publication.pravo.gov.ru/

У Росії проводять призови в армію двічі на рік: навесні та восени.
  • 1 березня президент Російської Федерації Володимир Путін видав щорічний указ, згідно з яким громадян держави, які перебувають у військовому запасі, призиватимуть на збори
Теги:
Росія
Володимир Путін
російська армія
Військові новини
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