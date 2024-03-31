Путін підписав указ про весняний призов, планують прийняти на службу 150 тис. росіян

Про це йдеться в указі на російському порталі офіційного опублікування правових актів.

Згідно з указом Путіна, з 1 квітня до 15 липня на військову службу у РФ призвуть 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Фото: http://publication.pravo.gov.ru/

1 березня президент Російської Федерації Володимир Путін видав щорічний указ, згідно з яким громадян держави, які перебувають у військовому запасі, призиватимуть на збори

У Росії проводять призови в армію двічі на рік: навесні та восени.