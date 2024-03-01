Путін підписав щорічний указ щодо призову на військові збори громадян РФ, які перебувають у запасі

Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації РФ.

"Постановляю призивати у 2024 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, рятувальних військових формуваннях міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться в документі.

Таку підготовку російських військових проводять щорічно.