Путін підписав щорічний указ щодо призову на військові збори громадян РФ, які перебувають у запасі
Президент Російської Федерації Володимир Путін видав щорічний указ, згідно з яким громадян держави, які перебувають у військовому запасі, призиватимуть на збори
Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації РФ.
"Постановляю призивати у 2024 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, рятувальних військових формуваннях міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться в документі.
Таку підготовку російських військових проводять щорічно.
- 1 грудня Путін підписав указ, який передбачає збільшення армії РФ на 170 тисяч осіб.
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