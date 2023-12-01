Путін підписав указ про збільшення армії РФ на 170 тис. осіб

Про це пише російська пропагандистська агенція URA.RU.

Таким чином загальне число ЗС РФ становитиме 1 мільйон 320 тисяч осіб. Збільшення кількості солдатів відбуватиметься поетапно і, перш за все, шляхом підписання контрактів.

Пропагандисти пояснюють ухвалення того рішення "збільшенням загроз для Росії у зв'язку з розширенням НАТО". Крім того, у РФ "будуть розгорнуті додаткові сили".