Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Путін підписав указ про збільшення армії РФ на 170 тис. осіб

Путін підписав указ про збільшення армії РФ на 170 тис. осіб

1 грудня, 2023 п'ятниця
20:39
Світ Володимир Путін

Російський президент Володимир Путін підписав указ, який передбачає збільшення армії РФ на 170 тисяч осіб

Про це пише російська пропагандистська агенція URA.RU. 

Таким чином загальне число ЗС РФ становитиме 1 мільйон 320 тисяч осіб. Збільшення кількості солдатів відбуватиметься поетапно і, перш за все, шляхом підписання контрактів. 

Пропагандисти пояснюють ухвалення того рішення "збільшенням загроз для Росії у зв'язку з розширенням НАТО". Крім того, у РФ "будуть розгорнуті додаткові сили".

  • Раніше заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що контракти з армією РФ за рік підписали понад 452 тис. росіян. Контрактників набирали у Москві, Чечні та тимчасово окупованому Севастополі.
Росія
Володимир Путін
російська армія
Читайте також:
Крилаті бомби GLSDB
1 грудня, 2023 п'ятниця
Постачання Україні далекобійних ракет США перенесли на наступний рік, - Reuters
окупанти
30 листопада, 2023 четвер
Росія розгорнула нову дивізію десантників для війни в Україні, - британська розвідка
пенсіонер
1 грудня, 2023 п'ятниця
"Вже пожив своє - йди на фронт": росіяни запустили новий фейк про мобілізацію в Україні
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.92
    Продаж 40.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
1 грудня
21:13
прапор Білорусі
Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білорусі: одна з причин - депортація українських дітей
21:05
Тисячолітня похилена вежа в Болоньї може обвалитися, об'єкт переведено у стан "підвищеної готовності"
20:37
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
"Через те, що справу не направляють до суду порушується право на доступ до правосуддя", - адвокат Жеваго
20:27
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Протягом доби на фронті відбулось 67 боєзіткнень, Сили оборони відбили 50 атак на чотирьох напрямках, - Генштаб
20:21
Судовий вирок
У 93 роки померла Сандра Дей О’Коннор: вона була першою жінкою-суддею у Верховному Суді США
20:03
OPINION
Дана Ярова
Безугла і Подоляк годують нас лайном
19:58
Володимир Зеленський
Мобілізація, ситуація на передовій та "український сценарій на 2024-й": Зеленський провів чергове засідання Ставки
19:55
нафта ембарго санкції
Перевозили нафту з РФ із порушенням стелі цін: США ввели санкції щодо компаній і кораблів з ОАЕ та Ліберії
19:40
Рафаель Надаль
Культовий тенісист Надаль оголосив про повернення на корт
19:30
Щедрик
У Держкіно розповіли, коли на Netflix вийде українська драма "Щедрик"
19:25
Ексклюзив
Військовослужбовець ЗСУ Шишук розповів про тактику ворога в Авдіївці
19:15
Афіша Національний тиждень читання 2023
"Бути своїми": розпочинається Національний тиждень читання - 2023
19:09
Оновлено
Президент Європейської Ради Шарль Мішель
Орбан вважає, що переговори про вступ України в ЄС навіть не слід розпочинати. Мішель відреагував
19:02
Оновлено
Ворскла - Дніпро-1
"Полісся" і "Верес" зіграли внічию: розклад і результати 16-го туру УПЛ
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 646-го дня війни: Україна вироблятиме системи ППО, а СБУ провела ще одну диверсію у Бурятії
18:41
Джорджа Сантоса позбавили мандата у палаті представників США через шахрайство
18:37
Огляд
"Renaissance: A Film by Beyoncé"
Титул "Перша леді" - не вирок: що подивитися на вихідних
18:35
російський добровольчий корпус РДК
Російський добровольчий корпус повідомив про втрату сторінки в інстаграмі та каналу на ютубі
18:30
Огляд
вибори у Європарламент
Прихильники розвалу ЄС посилюються? Що відбувається у Європарламенті та що змінять вибори-2024
18:10
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що контракти з армією РФ за рік підписали майже пів мільйона осіб. Частина - з окупованого Криму
18:09
Дональд Трамп
Суд постановив, що Трамп не має президентського імунітету від позовів щодо нападу на Капітолій
18:08
на фото Максим Єфімов
Власник Донбасенерго Єфімов складає мандат нардепа
18:07
OPINION
Ростислав Павленко
Складові перемоги: сила війська, єдність підтримки, відданість союзників
17:57
Оновлено
Держспецзв'язку
Кабмін призначив нового очільника Держспецзв'язку та заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення
17:45
Ексклюзив
Капітан ЗСУ Прозапас розповів про головне завдання Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
17:35
Ілюстративне фото
У одному з "шахедів" знайшли SIM-карту українського оператора: її вже вивчають спеціалісти
17:34
Інфографіка
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
WhoScored визнав українця найкращим лівим захисником Європи у листопаді
17:31
Ріші Сунак
Сунак під час конференції ООН COP28 заявив, що Британія виділить $2 млрд на боротьбу зі зміною клімату
17:28
"Україна – наш дім": дітей запрошують узяти участь у створенні книжки
17:17
будиночок Поліни Райко
З початку великої війни РФ пошкодила або зруйнувала в Україні 863 об'єкти культурної спадщини
17:06
GTA 6
Rockstar Games повідомила дату виходу трейлеру нової частини GTA
16:59
СНІД
У Нацслужбі здоров'я розповіли, скільки випадків ВІЛ-інфекції та СНІДу зафіксували в Україні цьогоріч
16:57
кримінал, поліція
У Києві жорстоко вбили військового, який прямував у госпіталь. Тіло знайшли у водоймі
16:43
Оновлено
море військовий корабель
РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
16:32
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ООН назвала припинення перемир'я "кошмаром" для жителів Гази
16:26
Андрій Лунін, Реал - Наполі
Анчелотті виніс вердикт, чи зіграє Лунін у матчі "Реал" - "Гранада"
16:25
ДПСУ отримала від Нідерландів модульні польові госпіталі та машини медичної евакуації
16:17
Оновлено
Петро Порошенко
"Це дикий прецедент": Порошенко заявив, що його не випустили за кордон на міжнародні зустрічі у Вашингтоні та Варшаві
16:14
Ексклюзив
Україна
Яких інвестицій у людський капітал потребуватиме Україна у довгостроковій перспективі. Пояснюємо
16:06
"Дія" долучилася до розробки європейського цифрового гаманця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV