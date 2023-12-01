Путін підписав указ про збільшення армії РФ на 170 тис. осіб
Російський президент Володимир Путін підписав указ, який передбачає збільшення армії РФ на 170 тисяч осіб
Про це пише російська пропагандистська агенція URA.RU.
Таким чином загальне число ЗС РФ становитиме 1 мільйон 320 тисяч осіб. Збільшення кількості солдатів відбуватиметься поетапно і, перш за все, шляхом підписання контрактів.
Пропагандисти пояснюють ухвалення того рішення "збільшенням загроз для Росії у зв'язку з розширенням НАТО". Крім того, у РФ "будуть розгорнуті додаткові сили".
- Раніше заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що контракти з армією РФ за рік підписали понад 452 тис. росіян. Контрактників набирали у Москві, Чечні та тимчасово окупованому Севастополі.
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