Медведєв заявив, що контракти з армією РФ за рік підписали майже пів мільйона осіб. Частина - з окупованого Криму
На військову службу за контрактом з початку 2023 року по 1 грудня було прийнято понад 452 тис. росіян
Про це пише російський Інтерфакс.
Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв похизувався, що у 2023 році понад 425 тис. осіб вирішили служити в армії терористів. До прикладу, контрактників набирали у Москві, Чечні та тимчасово окупованому Севастополі.
"Хочу відзначити Чеченську республіку. Завдяки зусиллям того, що там було зроблено керівництвом, на передову для потреб Об'єднаного угруповання військ було направлено понад 30 тисяч громадян", - заявив Медведєв.
Нібито понад 15 тис. добровольців пройшли навчання на базі російського університету спецназу в Гудермесі.
- У жовтні повідомлялось, що 29-метрова яхта GV була збудована у 2023 році в Італії, після чого її перегнали аж у Тверську область – її власником вважають заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва.
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