Про це пише російський Інтерфакс.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв похизувався, що у 2023 році понад 425 тис. осіб вирішили служити в армії терористів. До прикладу, контрактників набирали у Москві, Чечні та тимчасово окупованому Севастополі.

"Хочу відзначити Чеченську республіку. Завдяки зусиллям того, що там було зроблено керівництвом, на передову для потреб Об'єднаного угруповання військ було направлено понад 30 тисяч громадян", - заявив Медведєв.

Нібито понад 15 тис. добровольців пройшли навчання на базі російського університету спецназу в Гудермесі.