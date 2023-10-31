Для Мєдведєва в Італії побудували ще одну яхту, вартістю понад 400 млн рублів

Про це йдеться у розслідуванні "Верстки".

Влітку 2023 29-метрова яхта GV, побудована на італійській верфі Monte Carlo Yachts, увійшла в російські води. У митному оформленні її вартість оцінили в 421,5 млн рублів. Відправник GV був прихований за невідомим офшором із Сейшельських островів, проте її кінцевим власником може бути експрезидент РФ Дмитро Медведєв.

Як з'ясували журналісти, яхта пройшла через Чорне та Азовське моря, річки Дон та Волга до елітного селища Катеринівка у Тверській області, де простояла кілька днів, а потім почала курсувати Волгою.

Протягом усього маршруту яхтою керував Анатолій Наумов, йдеться у розслідуванні. За даними "Верстки", Наумов у телефонних книгах записаний як "Анатолій Капітан", "Анатолій Катер", а також як "Толя Фотинія" та "Дмитро М".

Щоб підтвердити, що кінцевим власником яхти може бути Дмитро Медведєв, кореспондент "Верстки" зв'язався з Наумовим під виглядом інспектора і запитав: "У судна стоїть позначка "спеціальний режим" для Дмитра Анатолійовича, щоб уникнути додаткових перевірок. Це все актуально залишається?", на що отримав ствердну відповідь.

Як раніше повідомляли ЗМІ, з Медведєвим також пов'язують 32-метрову яхту "Фотинія" та 74-метрову яхту Universe.