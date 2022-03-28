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У Путіна знайшли ще одну яхту

28 березня, 2022 понедiлок
17:10
Світ яхта Путіна Nega

У президента Росії є ще одна 32-метрова яхта Nega, якою він подорожує Ладогою

Про це йдеться у розслідуванні журналістів інтернет-видання "Полігон", повідомляє Еспресо.TV.

"Путін використовує яхту Nega під час відпочинку на Ладозькому озері. На ній він відвідує монастир на острові Конівець. Судно спеціально підбирали невеликих розмірів, щоб воно змогло пройти в Ладозьке озеро", - йдеться у розслідуванні.

Його збудувала британська компанія Princess Yachts у травні 2013 року. Це невелика супер'яхта з двома двигунами Rolls-Royce. На борту можуть перебувати десять пасажирів і до чотирьох членів екіпажу. Яхтою такого самого проєкту користувався колишній президент РФ Дмитро Медведєв. Вартість його судна "Фотінія" оцінювалася в $11 млн. У виданні припускають, що Nega коштувала стільки ж.

Формально яхта належить групі компаній "Геліос", яка обслуговує багато об'єктів, пов'язаних із Володимиром Путіним. Серед них – вілла Селлгрена, курорт "Ігора" та палац на мисі Ідокопас у Краснодарському краї, повідомляє видання.

Порт приписки судна – Санкт-Петербург. Хоча яхта може виходити у відкрите море, вона не покидала внутрішні води Росії.

Її місцеперебування невідоме. За даними видання, судно могли відігнати у фінське місто Котка для зимівлі та планового обслуговування. Там зараз перебуває яхта Дмитра Медведєва "Фотінія". Обидва судна можуть конфіскувати через санкції.

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Новини
Росія
розслідування
Володимир Путiн
Путін
яхта
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