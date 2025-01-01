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Втрати армії РФ у війні проти України перевищили 790 тис. військових
Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1250 російських окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 790 800 (+1250) осіб,
- танків ‒ 9672 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 043 (+13) од,
- артилерійських систем – 21 532 (+4) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 131 (+50),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 675 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 3672 (+1) од.
Дані уточнюються.
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