Канада почала головування у G7
Канада в середу, 1 січня, розпочала головування у Великій сімці, яке триватиме до кінця 2025 року
Про це пише Еспресо.TV.
Країна-президент групи змінюється щороку в такому порядку: Франція, США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія та Канада. Так, цьогоріч Канада перебрала роль головування від Італії.
Зазначимо, що G7 або Велика сімка – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, лідери яких регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем. Крім них у зустрічах бере участь Євросоюз, але без права голосувати за проведення щорічних зборів.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, говорили про посилення санкцій проти РФ.
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