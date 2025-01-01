Канада почала головування у G7

Про це пише Еспресо.TV.

Країна-президент групи змінюється щороку в такому порядку: Франція, США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія та Канада. Так, цьогоріч Канада перебрала роль головування від Італії.

Зазначимо, що G7 або Велика сімка – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, лідери яких регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем. Крім них у зустрічах бере участь Євросоюз, але без права голосувати за проведення щорічних зборів.