Зеленський обговорив із Трюдо посилення санкцій проти РФ та запропонував збільшити фінансування виробництва української зброї
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, говорили про посилення санкцій проти РФ. Також глава держави запропонував Трюдо збільшити фінансування виробництва української зброї
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
"Провів розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо напередодні головування Канади в G7. Обговорили ключові пріоритети, зокрема посилення санкцій проти Росії, особливо щодо її пропагандистських мереж і тіньового флоту", - зазначив Зеленський.
Президент подякував канадському прем’єр-міністру та народу Канади за їхню непохитну підтримку, зокрема важливу оборонну допомогу, таку як NASAMS.
Глава держави також запропонував збільшити фінансування виробництва української зброї та розглянути можливості для локалізації виробництва окремих видів озброєння.
"Тісна координація із союзниками є надзвичайно важливою для забезпечення сильної позиції України та досягнення тривалого миру й безпеки для всіх", - резюмував Зеленський.
- На початку листопада повідомлялося, що Канада відправила Україні систему ППО NASAMS.
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