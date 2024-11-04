Канада відправила Україні систему ППО NASAMS
Президент України Володимир Зеленський 4 листопада провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Серед тем розмови була оборонна підтримка України
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
За його словами, Трюдо висловив підтримку Плану перемоги України.
Також сторони обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.
Крім того, прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", - написав Зеленський.
Говорили й про подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на фронті, зокрема залучення до війни Північної Кореї. Скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року.
Довідково. NASAMS – зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.
- Про те, що Україна невдовзі отримає систему NASAMS від Канади, стало відомо у вересні.
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