Канада відправила Україні систему ППО NASAMS

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, Трюдо висловив підтримку Плану перемоги України.

Також сторони обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.

Крім того, прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", - написав Зеленський.

Говорили й про подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на фронті, зокрема залучення до війни Північної Кореї. Скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року.

Довідково. NASAMS – зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.