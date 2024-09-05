Україна отримає систему NASAMS від Канади

Про це в інтервʼю CBC News заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Він зазначив, що за останньою інформацією, виробники Raytheon і Kongsberg Defence and Aerospace поставлять 10 замовлених США комплексів NASAMS до кінця цього року. Канада приєдналася до цього замовлення торік.

"Наш буде серед цього траншу поставок, і ми негайно доставимо його в Україну на початку 2025 року", - вказав міністр.

Довідково. NASAMS – зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.