Україна отримає систему NASAMS від Канади
Канада планує передати Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS для посилення протиповітряної оборони: це ймовірно відбудеться на початку наступного року
Про це в інтервʼю CBC News заявив міністр оборони Канади Білл Блер.
Він зазначив, що за останньою інформацією, виробники Raytheon і Kongsberg Defence and Aerospace поставлять 10 замовлених США комплексів NASAMS до кінця цього року. Канада приєдналася до цього замовлення торік.
"Наш буде серед цього траншу поставок, і ми негайно доставимо його в Україну на початку 2025 року", - вказав міністр.
Довідково. NASAMS – зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.
- 11 березня міністр оборони Канади пояснив, чому Україні досі не передали обіцяний комплекс NASAMS.
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