Міністр оборони Канади пояснив, чому Україні досі не передали обіцяний комплекс NASAMS
Канада не передала Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS для посилення протиповітряної оборони, оскільки їй бракує коштів від Сполучених Штатів Америки
Ситуацію пояснив міністр національної оборони Білл Блер, повідомляє Edmonton Journal.
Він заявив, що пов’язана з NASAMS для України проблема закладена на державному рівні.
Міністр додав, що США мають забезпечити фінансування, щоб завершити контракти. За його словами, знадобилися б роки на звичайний процес закупівель.
"Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні", - констатував Блер.
Він додав, що сторони розуміють важливість проєкту і сильне відчуття терміновості є присутнім.
- Цієї весни Канада передасть Україні більше 800 бойових дронів SkyRanger R70. В міноборони країни кажуть, що ці дрони одні із кращих у світі в своєму класі.
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