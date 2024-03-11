Міністр оборони Канади пояснив, чому Україні досі не передали обіцяний комплекс NASAMS

Ситуацію пояснив міністр національної оборони Білл Блер, повідомляє Edmonton Journal.

Він заявив, що пов’язана з NASAMS для України проблема закладена на державному рівні.

Міністр додав, що США мають забезпечити фінансування, щоб завершити контракти. За його словами, знадобилися б роки на звичайний процес закупівель.

"Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні", - констатував Блер.

Він додав, що сторони розуміють важливість проєкту і сильне відчуття терміновості є присутнім.