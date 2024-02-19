Канада передасть Україні бойові дрони SkyRanger R70

Про це пише Укрінформ із посиланням на заяву міністра оборони Канади Біла Блера у Торонто.

"Канада інвестує більше 95 млн доларів (близько 67.7 млн доларів США, - ред.), аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70", - сказав Блер.

Він розповів, що ці дрони можуть визначати окремі транспортні засоби і джерела тепла з великої відстані та навіть за поганих погодних умов.

"Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі", - зазначив міністр.

Також підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання запасних деталей й послуг з обслуговування.

"Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають - і так само ми", - наголосив Блер.