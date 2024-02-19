Канада передасть Україні бойові дрони SkyRanger R70
Цієї весни Канада передасть Україні більше 800 бойових дронів SkyRanger R70. В міноборони країни кажуть, що ці дрони одні із кращих у світі в своєму класі
Про це пише Укрінформ із посиланням на заяву міністра оборони Канади Біла Блера у Торонто.
"Канада інвестує більше 95 млн доларів (близько 67.7 млн доларів США, - ред.), аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70", - сказав Блер.
Він розповів, що ці дрони можуть визначати окремі транспортні засоби і джерела тепла з великої відстані та навіть за поганих погодних умов.
"Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі", - зазначив міністр.
Також підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання запасних деталей й послуг з обслуговування.
"Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають - і так само ми", - наголосив Блер.
- 14 лютого стало відомо, що Канада заявила про виділення Україні близько $44 млн на підтримку та обслуговування винищувачів F-16.
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