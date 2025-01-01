РФ атакує Україну "шахедами" у новорічну ніч: у Запоріжжі спрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 16:43 безпілотник зафіксували у напрямку міста Суми.

О 20:21 у Запорізькій області оголосили загрозу застосування ворогом ударних БПЛА. ПС попередили про "шахед" у напрямку міста з південного сходу.

Станом на 21:30 повітряну тривогу оголосили ще на Миколаївщині та Херсонщині. Ворожі БПЛА з Херсонської у напрямку Миколаївської області, курс - північно-західний.

О 22:08 БПЛА прямував у напрямку Запоріжжя з південного сходу.

Повітряна тривога також поширилася на Дніпропетровську область.

Станом на 22:28 рух ударних БПЛА був наступним:

на Миколаївщині, курсом на північ у напрямку Кіровоградської області.

на Запоріжжя з південного заходу.

У Кіровоградській області також оголосили загрозу застосування "шахедів".

Голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про роботу ППО у Запоріжжі: "Звуки вибухів, які ви чули - робота протиповітряної оборони. Росіяни атакують місто "шахедами".

О 22:49 БПЛА рухався на Запоріжжя з півдня. Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко заявила станом на 22:54, що атака не припиняється.

ПС зафіксували БПЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, а також на південь від Запоріжжя.

О 23:32 загрозу дронів оголосили для Чернігівщини.

Рух ударних БПЛА станом на 23:35:

На півдні Кіровоградщини, курс - північний схід.

На півдні Сумщини, курс - західний.

Нові на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.

Тривогу через "шахеди" оголосили на Полтавщині, а вже о 0:01 1 січня 2025 року у Харківській області.

ПС зафіксували дрони у напрямку Лубнів.

Новина доповнюватиметься...