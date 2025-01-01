РФ атакує Україну "шахедами" у новорічну ніч: у Запоріжжі спрацювала ППО
У новорічний вечір, 31 грудня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 16:43 безпілотник зафіксували у напрямку міста Суми.
О 20:21 у Запорізькій області оголосили загрозу застосування ворогом ударних БПЛА. ПС попередили про "шахед" у напрямку міста з південного сходу.
Станом на 21:30 повітряну тривогу оголосили ще на Миколаївщині та Херсонщині. Ворожі БПЛА з Херсонської у напрямку Миколаївської області, курс - північно-західний.
О 22:08 БПЛА прямував у напрямку Запоріжжя з південного сходу.
Повітряна тривога також поширилася на Дніпропетровську область.
Станом на 22:28 рух ударних БПЛА був наступним:
- на Миколаївщині, курсом на північ у напрямку Кіровоградської області.
- на Запоріжжя з південного заходу.
У Кіровоградській області також оголосили загрозу застосування "шахедів".
Голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про роботу ППО у Запоріжжі: "Звуки вибухів, які ви чули - робота протиповітряної оборони. Росіяни атакують місто "шахедами".
О 22:49 БПЛА рухався на Запоріжжя з півдня. Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко заявила станом на 22:54, що атака не припиняється.
ПС зафіксували БПЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, а також на південь від Запоріжжя.
О 23:32 загрозу дронів оголосили для Чернігівщини.
Рух ударних БПЛА станом на 23:35:
- На півдні Кіровоградщини, курс - північний схід.
- На півдні Сумщини, курс - західний.
- Нові на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.
Тривогу через "шахеди" оголосили на Полтавщині, а вже о 0:01 1 січня 2025 року у Харківській області.
ПС зафіксували дрони у напрямку Лубнів.
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