Як це було: 24 фото зі світу спорту за 2024 рік

Січень

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"Голден Стейт" та "Лейкерс" зустрічались у матчі НБА. Дреймонд Грін сфолив проти Леброна Джеймса за одну секунду до кінця овертайму.

У результаті Леброн Джеймс вдало виконав обидва штрафні кидки, а "Лейкерс" здобули перемогу (145:144).

Патрік Махомес, Фото: Getty Images

Шолом захисника "Канзас Сіті Чіфс" Патріка Махомеса зламався через зіткнення зі суперником у матчі AFC wild-card проти "Маямі Долфінс" (26:7).

Лютий

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Змагання 39-ї Clásica de Almería WE (Класика Альмерії) в Іспанії.

У заїзді серед жінок участь брала й українська велогонщиця Юлія Бірюкова. Наша спортсменка поступилась суперниці лише на фотофініші та в результаті посіла друге місце з часом 3:03:04 години.

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Переможний стрибок австралійки Ріанни Іффланд у воду з 20-метрової висоти на ЧС у Досі.

Березень

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ДТП під час Сафарі-ралі у Найваші. Танзанієць Ясін Насер втратив контроль над своєю автівкою.

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Благодійний марафон "Десятка Незламності" у Києві.

Квітень

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Українець Андрій Лунін став героєм серії пенальті з "Ман Сіті" та вивів "Реал" до півфіналу ЛЧ.

Основний час матчу закінчився внічию 1:1 і командам довелось визначати переможця у серії пенальті.

Одинадцятиметрові удари краще виконав "Реал". Футболісти мадридців забили 4 м'ячі, а Андрій Лунін відбив два пенальті від гравців "Сіті" Бернарду Сілви та Матео Ковачіча. Сейви українця допомогли мадридцям вийти до півфіналу.

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Душ із шампанського для переможця LIV Golf Invitational у Маямі - Діна Бурместера.

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Марафон у Каньйоні Антилопи, штат Аризона.

Травень

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Хабі Алонсо і гравці леверкузенського "Баєра" святкують історичне чемпіонство у Бундеслізі. Команда пройшла сезон без поразок.

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Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Червень

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Хокеїст українського походження Метью Ткачук святкує перемогу у Кубку Стенлі-2024.

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Емоції Артема Довбика після стартового матчу Євро-2024, де Україна сенсаційно програла Румунії (0:3), і в підсумку не вийшла з групи.

Липень

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На етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх стрибнула на 2,10 м та встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту.

Рекорд тримався 37 років. У 1987 році болгарка Стефка Костадінова показала результат 2,09 м.

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Фінал Євро-2024 з футболу закінчився перемогою Іспанії над Англією (2:1).

Серпень

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У вирішальному поєдинку Ольга Харлан організувала неймовірний камбек - 8:2 - та принесла українській збірній золото Олімпіади-2024 у командній шаблі.

Золоті нагороди у Парижі, окрім фехтувальниць, завоювали боксер Олександр Хижняк і легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Українці завершили виступи на ОІ з 3 золотими, 5 срібними та 4 бронзовими нагородами, і посіли в заліку 22 позицію.

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Олімпіада у Парижі. Фінальний забіг серед чоловіків на 100 метрів, де американець Ноа Лайлс випередив ямайця Кішейна Томпсона на 0,005 сек.

У підсумку США здобули в Парижі 126 нагород - 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові - та виграли медальний залік.

Вересень

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Реакція Віктора Дідуха на перемогу над Шуаєм Чжао під час матчу за золоту медаль Паралімпіади у настільному тенісі.

Наша команда посіла у медальному заліку сьому позицію з 22 золотими, 28 срібними та 32 бронзовими нагородами.

Жовтень

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Іспанський опорний півзахисник Родрі святкує перемогу в номінації "Золотий мʼяч".

Футболіст "Ман Сіті" залишив на другому місці у суперечці за трофей фаворита - бразильського вінгера "Реалу" Вінісіуса Жуніора. Представники мадридського клубу влаштували демарш та не приїхали на церемонію нагородження до Парижу.

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Ветеран виконує символічний удар перед матчем УПЛ "Карпати" - "Оболонь".

Листопад

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Сльози легендарного тенісиста Рафаеля Надаля після останнього матчу в карʼєрі.

У Малазі тенісист вийшов на корт грі збірної Іспанії проти Нідерландів у чвертьфіналі Кубку Девіса. Рафаель Надаль поступився Ботіку ван де Зандсхулпу - 4:6, 4:6. Іспанці зазнали поразки 1:2, а нідерландці в підсумку дійшли до фіналу, де їх переграла Італія - 2:0.

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Американець Майк Тайсон провів перший офіційний поєдинок з 2005 року. 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі зустрівся з 27-річним блогером Джейком Полом.

Фанати побачили вісім раундів по 2 хвилини. Тайсон програв за очками одностайним рішенням суддів - 72:80, 73:79, 73:79.

За поєдинок Майк Тайсон отримав $20 млн, а Джейк Пол заробив $40 млн. На Netflix бій у прямому етері переглянули 60 млн користувачів.

Грудень

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Макс Ферстаппен вчетверте поспіль виграв титул Формули-1. У нинішньому сезоні нідерландський пілот Red Bul фінішував першим на восьми Гран-прі.

За загальною кількістю чемпіонських титулів гонщик наздогнав француза Алена Проста та німця Себастьяна Феттеля. Його випереджають лише Міхаель Шумахер з Німеччини і Льюїс Гемілтон з Великої Британії, які мають по 7 трофеїв, та аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо - 5 чемпіонств.

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Олександр Усик захистив чемпіонські пояси у бою проти Тайсона Фʼюрі. Українець віддав британцю лише чотири раунди.

Усик переміг одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112. Після поєдинку українець отримав виклик від Даніеля Дюбуа та погодився провести ще один бій за титул абсолютного чемпіона світу.