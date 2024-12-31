У низці міст у новорічний вечір запускали салюти: поліція перевіряє дані
У новорічний вечір 31 грудня в мережі з'явились повідомлення про запуски феєрверків у Києві, Одесі та Львові. Правоохоронці перевіряють дані
Про це повідомляють телеграм-канали, поліція і "Суспільне".
Поліція Києва перевіряє інформацію щодо запуску салютів в одному із районів міста, туди направлено наряди поліції.
Інформацію про запуск салютів було виявлено поліцейськими під час моніторингу соцмереж.
"Суспільне Одеса" поінформувало, що поліція перевіряє інформацію про запуск феєрверка в Одесі. Відео, на якому хтось запустив салют, опублікували місцеві телеграм-канали. Правоохоронці повідомили, що направили наряди поліції для зʼясування всіх обставин інциденту.
У Львові на Сихові пролунали вибухи від "святкових салютів", передає "Еспресо.Захід". Феєрверки запустили в спальному мікрорайоні Сихів. Згодом поліція Львівської області повідомила, що правоохоронці перевіряють цю інформацію. Детальніше читайте тут.
- Правоохоронці затримали 19-річного киянина, який запустив феєрверк у Деснянському районі столиці. Порушник пояснив свої дії бажанням привітати подругу з днем народження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.89 Купівля 41.89Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.65Продаж 44.42
- Актуальне
- Важливе