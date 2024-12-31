У низці міст у новорічний вечір запускали салюти: поліція перевіряє дані

Про це повідомляють телеграм-канали, поліція і "Суспільне".

Поліція Києва перевіряє інформацію щодо запуску салютів в одному із районів міста, туди направлено наряди поліції.

Інформацію про запуск салютів було виявлено поліцейськими під час моніторингу соцмереж.

"Суспільне Одеса" поінформувало, що поліція перевіряє інформацію про запуск феєрверка в Одесі. Відео, на якому хтось запустив салют, опублікували місцеві телеграм-канали. Правоохоронці повідомили, що направили наряди поліції для зʼясування всіх обставин інциденту.

У Львові на Сихові пролунали вибухи від "святкових салютів", передає "Еспресо.Захід". Феєрверки запустили в спальному мікрорайоні Сихів. Згодом поліція Львівської області повідомила, що правоохоронці перевіряють цю інформацію. Детальніше читайте тут.