Хотів привітати подругу: у Києві затримали хлопця, який запустив феєрверк
Правоохоронці затримали 19-річного киянина, який запустив феєрверк у Деснянському районі столиці. Порушник пояснив свої дії бажанням привітати подругу з днем народження
Про це повідомляє ГУНП у місті Києві.
Інцидент стався напередодні ввечері на Лісовому масиві у Деснянському районі столиці. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий запустив феєрверк поблизу будинку, чим налякав місцевих мешканців.
Фото: ГУНП у місті Києві
"На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, дізнавачі та оперативні співробітники. Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого мешканця, причетного до запуску салюту. Молодик пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження", - розповіли в поліції.
З місця події правоохоронці вилучили дві використані пускові установки, а порушника затримали.
Фото: ГУНП у місті Києві
Фото: ГУНП у місті Києві
"За вказаним фактом дізнавачі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру", - йдеться у повідомленні.
Тепер фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
У поліції також нагадали, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану – заборонено.
- Поліція розшукала порушника, який запустив феєрверк у Рівному.
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