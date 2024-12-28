Хотів привітати подругу: у Києві затримали хлопця, який запустив феєрверк

Про це повідомляє ГУНП у місті Києві.

Інцидент стався напередодні ввечері на Лісовому масиві у Деснянському районі столиці. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий запустив феєрверк поблизу будинку, чим налякав місцевих мешканців.

Фото: ГУНП у місті Києві

"На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, дізнавачі та оперативні співробітники. Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого мешканця, причетного до запуску салюту. Молодик пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження", - розповіли в поліції.

З місця події правоохоронці вилучили дві використані пускові установки, а порушника затримали.

Фото: ГУНП у місті Києві

Фото: ГУНП у місті Києві

"За вказаним фактом дізнавачі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру", - йдеться у повідомленні.

Тепер фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У поліції також нагадали, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану – заборонено.